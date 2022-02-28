Песков отметил отсутствие двойного дна в приказе Путина об особом режиме сил сдерживания

Отвечая на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что распоряжение не требует трактовок.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания ВС РФ в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.

"Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там чётко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — ответил Песков на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам.