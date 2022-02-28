Песков отметил отсутствие двойного дна в приказе Путина об особом режиме сил сдерживания
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Отвечая на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам, представитель Кремля отметил, что распоряжение не требует трактовок.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что приказ президента России Владимира Путина перевести силы стратегического сдерживания ВС РФ в особый режим несения боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.
"Чего там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна, там чётко сказано: стратегическим силам сдерживания [перейти к особому режиму несения боевого дежурства]. Это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего", — ответил Песков на вопросы журналистов о поставленных главой государства задачах стратегическим силам.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.