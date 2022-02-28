Песков назвал неприемлемыми высказывания о возможности столкновения РФ и НАТО

"Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях, столкновениях между НАТО и Россией. Считаем это абсолютно неприемлемым, даже такие высказывания абсолютно неприемлемыми", — отметил представитель Кремля.