Песков назвал неприемлемыми высказывания о возможности столкновения РФ и НАТО
Ранее такие предположения озвучила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Даже высказывания о возможности столкновения России и НАТО неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях, столкновениях между НАТО и Россией. Считаем это абсолютно неприемлемым, даже такие высказывания абсолютно неприемлемыми", — отметил представитель Кремля.
Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном итоге перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России. Британский министр считает, что под угрозой могут оказаться также страны Балтии, Польша, Молдова.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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