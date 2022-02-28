Песков объяснил, почему делегацию России на переговорах с Украиной возглавил Мединский

"Мединский имеет определённые деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня. Это помощник президента. Вот всё, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент" , — объяснил он.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.