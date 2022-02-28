Песков объяснил, почему делегацию России на переговорах с Украиной возглавил Мединский
Он занимает "достаточно говорящую" должность и является представителем очень высокого уровня, отметил представитель Кремля.
Помощник президента РФ Владимир Мединский был выбран в качестве главы российской делегации на переговорах с Украиной по "Операции Z", так как обладает определёнными деловыми качествами и глубочайшей экспертизой, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мединский имеет определённые деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня. Это помощник президента. Вот всё, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", — объяснил он.
Представитель Кремля вновь обратил внимание, что Мединский является помощником главы государства, что в целом является "достаточно говорящей должностью".
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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