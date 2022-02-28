Песков назвал опасным фактором западные поставки оружия Украине
По его словам, это лишний раз "подтверждает правоту" нашей страны в стремлении осуществить "демилитаризацию" Незалежной.
Поставки вооружения на Украину со стороны западных стран — это опасный фактор, который не поспособствует восстановлению порядка. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия", — рассуждает представитель Кремля.
По словам Пескова, это лишний раз "подтверждает правоту" нашей страны в стремлении осуществить "демилитаризацию" Украины.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.