Песков назвал опасным фактором западные поставки оружия Украине

По его словам, это лишний раз "подтверждает правоту" нашей страны в стремлении осуществить "демилитаризацию" Незалежной.

Поставки вооружения на Украину со стороны западных стран — это опасный фактор, который не поспособствует восстановлению порядка. Такое мнение в беседе с журналистами в понедельник озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия", — рассуждает представитель Кремля.