Песков заявил о планомерной подготовке РФ к возможным санкциям, включая самые тяжёлые

Он отметил, что в Москве есть планы по реагированию, которые были разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем.

"До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надёжности нашего Центробанка, нет повода сомневаться в эффективности и сейчас", — ответил Песков на вопрос об оценке Кремлём действий ЦБ, в том числе тех, которые касаются повышения ключевой ставки. Пресс-секретарь президента отметил, что в РФ планы по реагированию существуют, они были разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем.