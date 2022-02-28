Песков заявил о планомерной подготовке РФ к возможным санкциям, включая самые тяжёлые
Он отметил, что в Москве есть планы по реагированию, которые были разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планомерной и длительной подготовке России к потенциальным санкциям, включая самые мощные, которые сейчас можно наблюдать.
"До сих пор у нас не было поводов сомневаться в эффективности и надёжности нашего Центробанка, нет повода сомневаться в эффективности и сейчас", — ответил Песков на вопрос об оценке Кремлём действий ЦБ, в том числе тех, которые касаются повышения ключевой ставки. Пресс-секретарь президента отметил, что в РФ планы по реагированию существуют, они были разработаны и реализуются сейчас по мере поступления проблем.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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