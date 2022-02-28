Прибалтика и Польша попросили Google заморозить аккаунты российских СМИ

Предлогом для этого является "ложная информация", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.

Литва, Латвия, Эстония и Польша на фоне проведения Россией "Операции Z" попросили Meta, Twitter, Google, YouTube приостановить аккаунты властей и государственных СМИ РФ и Белоруссии, сообщается на сайте литовского правительства.

"В письме руководителям технологических компаний премьеры четырёх стран призывают остановить действие аккаунтов... руководителей России и Белоруссии, официальных институтов и контролируемых государством СМИ... Руководства стран Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для идентификации каналов", — говорится в сообщении. В Правительстве Литвы подчеркнули, что данная просьба связана с "ложной информацией", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.