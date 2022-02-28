Прибалтика и Польша попросили Google заморозить аккаунты российских СМИ
Предлогом для этого является "ложная информация", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.
Литва, Латвия, Эстония и Польша на фоне проведения Россией "Операции Z" попросили Meta, Twitter, Google, YouTube приостановить аккаунты властей и государственных СМИ РФ и Белоруссии, сообщается на сайте литовского правительства.
"В письме руководителям технологических компаний премьеры четырёх стран призывают остановить действие аккаунтов... руководителей России и Белоруссии, официальных институтов и контролируемых государством СМИ... Руководства стран Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для идентификации каналов", — говорится в сообщении. В Правительстве Литвы подчеркнули, что данная просьба связана с "ложной информацией", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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