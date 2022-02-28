Песков назвал недальновидным и абсурдным введение санкций против Путина
По его словам, сам президент РФ индифферентно относится к персональным ограничениям, у него нет активов за рубежом.
Введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина с точки зрения решения проблем недальновидно и абсурдно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — отметил он.
При этом сам российский лидер индифферентно относится к персональным ограничениям, у него нет активов за рубежом.
"Относится он достаточно индифферентно... В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т.д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры и ещё каких-то банковских вкладов, у президента нет", — добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, ранее США, Евросоюз, Великобритания и Австралия ввели санкции против Владимира Путина и других высших должностных лиц РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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