Песков назвал недальновидным и абсурдным введение санкций против Путина

По его словам, сам президент РФ индифферентно относится к персональным ограничениям, у него нет активов за рубежом.

Введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина с точки зрения решения проблем недальновидно и абсурдно. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно", — отметил он.

При этом сам российский лидер индифферентно относится к персональным ограничениям, у него нет активов за рубежом.