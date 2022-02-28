Жительница ДНР провела девять часов под завалами разрушенного дома после обстрела ВСУ
Женщина выжила, сейчас её доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
В ДНР женщина провела около девяти часов под завалами дома, разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками населённого пункта Новогнатовка. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сейчас 71-летнюю жительницу ДНР госпитализировали, о её состоянии и диагнозе пока информации нет.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отступающие украинские войска стараются нанести наибольший ущерб гражданскому населению Донбасса. За последние сутки погибли три человека в республике, ещё шестеро пострадали. Всего за 11 последних дней в ДНР под обстрелами скончалось 15 граждан. Лайф следит за развитием событий по ведению Россией военной операции на Украине в режиме реального времени.
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