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Опубликовано 28 февраля 2022, 10:10

Жительница ДНР провела девять часов под завалами разрушенного дома после обстрела ВСУ

Женщина выжила, сейчас её доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В ДНР женщина провела около девяти часов под завалами дома, разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками населённого пункта Новогнатовка. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сейчас 71-летнюю жительницу ДНР госпитализировали, о её состоянии и диагнозе пока информации нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что отступающие украинские войска стараются нанести наибольший ущерб гражданскому населению Донбасса. За последние сутки погибли три человека в республике, ещё шестеро пострадали. Всего за 11 последних дней в ДНР под обстрелами скончалось 15 граждан. Лайф следит за развитием событий по ведению Россией военной операции на Украине в режиме реального времени.

Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации в ДНР
Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации в ДНР
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Фото © Pixabay

Татьяна Миссуми
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