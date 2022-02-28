Жительница ДНР провела девять часов под завалами разрушенного дома после обстрела ВСУ

Женщина выжила, сейчас её доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

В ДНР женщина провела около девяти часов под завалами дома, разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками населённого пункта Новогнатовка. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сейчас 71-летнюю жительницу ДНР госпитализировали, о её состоянии и диагнозе пока информации нет.