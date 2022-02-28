Пушилин: Украинские силовики воюют с гражданским населением

"Ситуация остаётся напряжённой на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся, — это то, что вооружённое формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются причинить как можно больше ущерба. Причём они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", — объяснил Пушилин.