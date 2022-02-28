Пушилин: Украинские силовики воюют с гражданским населением
За последние сутки среди местных жителей ДНР погибло три человека, ещё шестеро получили ранения.
Украинские войска при отступлении с подконтрольных им территорий стараются нанести наибольший ущерб гражданскому населению. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация остаётся напряжённой на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся, — это то, что вооружённое формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются причинить как можно больше ущерба. Причём они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", — объяснил Пушилин.
Обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ продолжаются. Пушилин сообщил, что за последние сутки среди местных жителей погибло три человека, ещё шестеро получили ранения.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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