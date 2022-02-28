Песков: Переговоры с украинской делегацией должны идти в тишине
В Кремле не стали заранее анонсировать запросные позиции российской стороны, предложив дождаться официальных заявлений со встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать запросные позиции Москвы перед переговорами с украинской делегацией в Гомеле. Соответствующие переговоры, по словам представителя Кремля, должны "идти в тишине".
"Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее. Всё-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине", — сказал Песков.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Агентство "Москва" / Игорь Иванко