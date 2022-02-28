Песков: Переговоры с украинской делегацией должны идти в тишине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать запросные позиции Москвы перед переговорами с украинской делегацией в Гомеле. Соответствующие переговоры, по словам представителя Кремля, должны "идти в тишине".

"Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее. Всё-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине", — сказал Песков.