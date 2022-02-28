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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 10:07
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Песков: Переговоры с украинской делегацией должны идти в тишине

В Кремле не стали заранее анонсировать запросные позиции российской стороны, предложив дождаться официальных заявлений со встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать запросные позиции Москвы перед переговорами с украинской делегацией в Гомеле. Соответствующие переговоры, по словам представителя Кремля, должны "идти в тишине".

"Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее. Всё-таки переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине", — сказал Песков.

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией на вертолётах
Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией на вертолётах

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Алексей Берковиц
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