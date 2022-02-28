Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией на вертолётах
Стол, за которым пройдут переговоры России и Украины. Фото © МИД Белоруссии
Киев направил на встречу с российскими представителями министра обороны Алексея Резникова и замглавы МИД Николая Точицкого.
Украинская делегация на двух вертолётах прибыла в Гомельскую область Белоруссии на переговоры с Россией по "Операции Z". Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации", — говорится в сообщении офиса в "Фейсбуке".
В состав делегации вошли министр обороны Незалежной Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров и первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин. Там назвали ключевым вопросом переговоров немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.