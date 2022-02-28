Почти 400 детей из ДНР и ЛНР пошли в школы Московской области

Новых учеников обеспечили всеми необходимыми школьными принадлежностями, в дальнейшем планируется предоставить и планшеты для подготовки к урокам.

Почти 400 ребят, эвакуированных из ДНР и ЛНР, сегодня пошли в школы Подмосковья. Школьников приняли в образовательных учреждениях в Подольске, Клину и Пушкинском округе. Ребята поделились с телеканалом "360", какие эмоции они испытывают.

Перед началом уроков один из мальчиков рассказал, что немного переживает, так как вокруг него всё новое и незнакомое. Но признался — школа ему очень нравится. А одна из учениц поделилась, что в новом месте чувствует радость и теплоту.

"Мне очень нравится! Та школа была очень маленькой. Вот прямо настроение улучшилось. Сейчас чувствую радость и теплоту. Всё красивое. Школа прямо огроменная", — отметила девочка.