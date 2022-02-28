Почти 400 детей из ДНР и ЛНР пошли в школы Московской области
Новых учеников обеспечили всеми необходимыми школьными принадлежностями, в дальнейшем планируется предоставить и планшеты для подготовки к урокам.
Почти 400 ребят, эвакуированных из ДНР и ЛНР, сегодня пошли в школы Подмосковья. Школьников приняли в образовательных учреждениях в Подольске, Клину и Пушкинском округе. Ребята поделились с телеканалом "360", какие эмоции они испытывают.
Перед началом уроков один из мальчиков рассказал, что немного переживает, так как вокруг него всё новое и незнакомое. Но признался — школа ему очень нравится. А одна из учениц поделилась, что в новом месте чувствует радость и теплоту.
"Мне очень нравится! Та школа была очень маленькой. Вот прямо настроение улучшилось. Сейчас чувствую радость и теплоту. Всё красивое. Школа прямо огроменная", — отметила девочка.
Кроме того, учеников обеспечили всеми необходимыми школьными принадлежностями, а сенатор Ольга Забралова сообщила, что планируется предоставить и планшеты для того, чтобы ребята могли готовиться к урокам дома. Также важно, что детям не придётся самим добираться на занятия — будет организован их подвоз до школ.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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