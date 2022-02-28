Politico: Пентагон пытается установить канал связи с Россией из-за ситуации на Украине

Аналогичный шаг американские и российские военные предприняли в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.

Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, который был создан в 2015 году на фоне кризиса в Сирии, ввиду ситуации, сложившейся вокруг Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

"Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчётах", — заявили в ведомстве США.

Миссия такого предложения заключается в том, чтобы иметь надёжный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга. Отмечается, что пока от Москвы ответа не последовало.