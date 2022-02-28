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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 09:58
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Politico: Пентагон пытается установить канал связи с Россией из-за ситуации на Украине

Аналогичный шаг американские и российские военные предприняли в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга.

Пентагон хочет установить с Россией канал связи наподобие того, который был создан в 2015 году на фоне кризиса в Сирии, ввиду ситуации, сложившейся вокруг Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

"Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчётах", — заявили в ведомстве США.

Миссия такого предложения заключается в том, чтобы иметь надёжный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше". Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма деконфликтинга. Отмечается, что пока от Москвы ответа не последовало.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Здание Пентагона. Обложка © ТАСС / DPA / Ron Sachs

Виктория Дитрих
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