МИД Польши допускает закрытие границы с Россией

Однако там напомнили, что в РФ находятся польские граждане, которые должны иметь возможность вернуться на родину.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский не исключил, что Варшава может закрыть границу с Россией в качестве ответа на проведение военной спецоперации на Украине.

"Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать. Определённые механизмы должны функционировать", — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF.