МИД Польши допускает закрытие границы с Россией
Однако там напомнили, что в РФ находятся польские граждане, которые должны иметь возможность вернуться на родину.
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский не исключил, что Варшава может закрыть границу с Россией в качестве ответа на проведение военной спецоперации на Украине.
"Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать. Определённые механизмы должны функционировать", — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF.
Польша граничит с российской Калининградской областью. Протяжённость границы по суше составляет 210 километров. Существуют четыре автомобильных пункта пропуска, из которых на данный момент функционируют только два.
Напомним, после начала российской военной "Операции Z" на Украине Евросоюз, а также ряд других стран решили полностью закрыть воздушное пространство для самолётов РФ. Лайф следит за развитием событий.
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