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Опубликовано 28 февраля 2022, 09:56

МИД Польши допускает закрытие границы с Россией

Однако там напомнили, что в РФ находятся польские граждане, которые должны иметь возможность вернуться на родину.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский не исключил, что Варшава может закрыть границу с Россией в качестве ответа на проведение военной спецоперации на Украине.

"Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать. Определённые механизмы должны функционировать", — сказал Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

Польша граничит с российской Калининградской областью. Протяжённость границы по суше составляет 210 километров. Существуют четыре автомобильных пункта пропуска, из которых на данный момент функционируют только два.

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Напомним, после начала российской военной "Операции Z" на Украине Евросоюз, а также ряд других стран решили полностью закрыть воздушное пространство для самолётов РФ. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Getty Images/Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket

Александра Вишнякова
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