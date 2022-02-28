ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 09:48
4110

Появились кадры из зала, где пройдёт встреча делегаций России и Украины

Ранее Киев неоднократно срывал предстоящие переговоры, предлагая изменить место встречи или вовсе не выходя на связь.

Появились кадры из зала, где в ближайшее время начнутся переговоры России и Украины. Видео © RT

Появились кадры из зала, где в ближайшее время начнутся переговоры России и Украины. Их публикует RT. Принимающей страной стала Белоруссия, встреча состоится в Гомельской области.

Появилось видео прибытия вертолётов с делегацией Украины на переговоры с Россией
Появилось видео прибытия вертолётов с делегацией Украины на переговоры с Россией

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Скриншот © RT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar