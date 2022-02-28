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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 09:43
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В офисе Зеленского назвали ключевые вопросы переговоров России и Украины

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Обе делегации уже прибыли на место встречи. Интересы Киева, в частности, представляют министр обороны Алексей Резников и замглавы МИД Николай Точицкий.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали две основные цели переговоров российской и украинской делегаций, которые с минуты на минуту начнутся в Белоруссии.

"Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", — говорится в телеграм-канале офиса президента.

Появилось видео прибытия вертолётов с делегацией Украины на переговоры с Россией
Появилось видео прибытия вертолётов с делегацией Украины на переговоры с Россией

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Александра Васильева
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