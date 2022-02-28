Появилось видео прибытия вертолётов с делегацией Украины на переговоры с Россией
В Посольстве РФ в Белоруссии сообщили, что представители стран начнут обсуждение по "Операции Z" с минуты на минуту.
Украинская делегация прилетела на переговоры с Россией. Видео © LIFE
Лайф публикует видео прибытия украинской делегации на переговоры с Россией в Гомельскую область. Камера зафиксировала момент приземления их вертолётов, однако никого из членов украинской делегации на кадрах не видно.
В российском посольстве в Минске сообщили, что переговоры между странами скоро начнутся.
"С минуты на минуту начнутся переговоры", — сообщили ТАСС в диппредставительстве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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