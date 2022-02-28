Зеленский попросил экстренно принять Украину в ЕС "по особой процедуре"

Президент Украины Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Об этом украинский лидер сообщил в своём видеообращении к народу, опубликованном в Facebook.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре. Мы благодарны партнёрам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — говорит Зеленский в ролике.