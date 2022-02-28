Зеленский попросил экстренно принять Украину в ЕС "по особой процедуре"
Лидер Незалежной назвал целью страны "быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу с просьбой об оперативном вступлении Незалежной. Видео © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Об этом украинский лидер сообщил в своём видеообращении к народу, опубликованном в Facebook.
"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре. Мы благодарны партнёрам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — говорит Зеленский в ролике.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Facebook / Володимир Зеленський