Зеленский подтвердил решение освободить из украинских тюрем заключённых с военным опытом

По его словам,"оступившиеся" граждане могут загладить свою вину перед отечеством, отправившись в наиболее горячие точки на карте Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в стране было принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом. Заявление прозвучало в ходе его очередного видеообращения в понедельник, 28 февраля.

По словам политика, таким образом "оступившиеся" граждане могут загладить свою вину перед отечеством.

"Мы приняли решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках", — проинформировал Зеленский, добавив, что все санкции также снимаются с участников так называемой АТО — вооружённого конфликта в Донбассе.