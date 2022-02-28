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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 09:16
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Зеленский подтвердил решение освободить из украинских тюрем заключённых с военным опытом

По его словам,"оступившиеся" граждане могут загладить свою вину перед отечеством, отправившись в наиболее горячие точки на карте Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в стране было принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом. Заявление прозвучало в ходе его очередного видеообращения в понедельник, 28 февраля.

По словам политика, таким образом "оступившиеся" граждане могут загладить свою вину перед отечеством.

"Мы приняли решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках", проинформировал Зеленский, добавив, что все санкции также снимаются с участников так называемой АТО — вооружённого конфликта в Донбассе.

О том, что на Украине начали выпускать из тюрем и СИЗО заключённых, имеющих боевой опыт, ранее сообщал офис генпрокурора страны. А накануне появилась информация, что такое решение было принято "на самом высоком уровне".

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pexels

Алексей Берковиц
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