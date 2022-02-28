Почему украинская ПВО "сложилась" за несколько часов после начала "Операции Z" Оглавление Украина постаралась сама Вступление Украины в НАТО Авиация Украины Высокоточное вооружение Зарубежные аналитики считают, что военно-воздушных сил и флота на Украине больше нет и добиться этого получилось благодаря нескольким условиям. 213618 213618 С-300. Обложка © Shutterstock

Украина постаралась сама

После первых суток проведения "Операции Z" зарубежные военные аналитики, и в первую очередь американские, стали задаваться коллективным вопросом: "Почему украинская ПВО не продержалась и нескольких часов?" Американский журнал Military Watch опубликовал анализ ситуации, употребив интересную фразу: "Скорость, с которой воздушное пространство страны было освобождено для действий российской военной авиации, можно рассматривать как неприемлемый провал украинской системы противовоздушной обороны".

Следует напомнить, что с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, а Украина при помощи США начала раздувать антироссийскую истерику, Незалежная получила более 2,7 миллиарда долларов помощи на укрепление безопасности, а также для наращивания потенциала вооружённых сил. Более 650 миллионов долларов страна получила только в 2021 году, однако до системы противовоздушной обороны эти деньги, похоже, так и не дошли. В 2021 году ряд украинских аналитиков заявлял, что украинская система ПВО — одна из сильнейших в Европе, однако за несколько часов Российская армия смогла доказать, что это утверждение далеко от истины.

Бывший офицер 137-й зенитной ракетной бригады ВС СССР в Умани Борис Стружик отметил, что пик своей технологичности украинские войска ПВО прошли в самом начале 90-х годов.

Я уволился в запас в 1991 году. На тот момент всё, что раньше было Киевским военным округом, стратегически должно было выполнять одну задачу — отражение массированного нападения, в том числе с применением крылатых ракет. Тогда у американцев только-только появился "Томагавк". Но за 30 лет никаких принципиально новых решений не появилось: станций обнаружения новых нет, ракет новых тоже. Единственное, что было удачным, — это станция радиотехнической разведки "Кольчуга", но она в нормальном виде появилась у военных спустя 15 лет Борис Стружик Бывший офицер 137-й зенитной ракетной бригады, майор запаса

Вступление Украины в НАТО

Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Частично застой в развитии украинской ПВО объясняется попыткой страны стать членом НАТО. В феврале прошлого года начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявлял, что для страны "важно практическое достижение совместимости наших сил и средств с военными формированиями НАТО". Однако никакой эксклюзивности в подходе Украина проявить не смогла. Власти страны попытались скопировать польский подход: бывший член Организации Варшавского Договора и один из самых перспективных сателлитов СССР в Европе резким рывком отказывается от всего советского и переходит на стандарты НАТО. Однако Польше этот переход дался с большим трудом — страна до сих пор крайне ограничена в выборе средств противовоздушной обороны. Лишнее доказательство этому — заключение контракта на поставку ЗРК Patriot общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Это оружие (какой бы ни была его реальная эффективность) Польша оплатила из собственного кармана. Украина, в свою очередь, почти в 100% случаев просила поставить вооружение бесплатно, что расходится с интересами американских оружейных компаний и совершенно точно не позволяет сделать из бывшей советской республики форпост НАТО на восточном фланге. В результате кроме активного стремления на протяжении 30 лет никакого прогресса достигнуто не было, и первую волну удара высокоточным оружием украинские ПВО встретили, вооружившись советскими С-300 и комплексами "Бук" с истекшими много лет назад сроками хранения. Отчасти это и привело к тому, что зенитный 302-й ракетный полк ПВО украинских войск, дислоцированный в Харьковской области, добровольно сложил оружие и сдался российским военным в субботу.

Авиация Украины

МиГ-29. Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

К марту 1992 года, когда независимая и свободная от оков СССР страна сформировала войска ПВО, на территории Украины оставалось четыре воздушные армии, 11 авиационных дивизий и 50 авиаполков во всех частях страны. Общая численность парка авиации составляла почти три тысячи бортов. К концу 90-х и началу нулевых парк исправной авиации, по некоторым оценкам, сократился в 20 раз. Почти 50 военных аэродромов, за которыми исправно следили при СССР, были разграблены и распроданы частным инвесторам. Особую ценность для "бизнесменов новой волны" представляли бетонные плиты, которые использовали в строительстве и просто перепродавали после изъятия. Впрочем, ценность представляла и сама техника, которую Украина много лет распродавала всем бывшим клиентам военно-промышленного комплекса СССР.

Госпереворот в 2014 году и референдум в Крыму с последующим возвращением в состав РФ привели к тому, что от пяти десятков исправных самолётов из состава авиации ПВО в исправном состоянии у ВВС Украины осталось не более трёх десятков бортов. По другим подсчётам, и эта цифра слишком оптимистична, а в парке оставалось не более 20 исправных МиГ-29 и Су-27, способных вылетать на перехват целей. В 2020 году появился анализ, согласно которому обновление парка тактической авиации требовало от Украины двух годовых бюджетов, и вопрос создания нормальной обороноспособности страны самоликвидировался.

Высокоточное вооружение

В Минобороны России, по словам бывшего заместителя командира 101-го ракетного полка в Мукачеве подполковника Николая Бардыша, время зря не теряли: срок службы современных образцов вооружений неоднократно менялся, в результате чего с начала нулевых был взят курс на переоснащение Военно-морского флота и стратегических ядерных сил. Удар высокоточным оружием, который Российская армия нанесла в первые часы после начала "Операции Z", по словам Бардыша, стал закономерным итогом 30-летнего развития вооружённых сил, а выводы по поводу боевой эффективности российского оружия украинским военным следовало сделать ещё в 2015 году, когда корабли Военно-морского флота отстрелялись ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Я ещё тогда понял, что дальность в две-три тысячи километров — теперь ничтожно малое расстояние. По моим скромным подсчётам, украинская ПВО "сложилась" за шесть, максимум семь часов. Пока ВСУ 30 лет занимались непонятно чем, России удалось изменить не только вооружение, но и методы, которыми оно будет применяться. Украинская армия в это время занималась непонятно чем и мозгами находится ещё в позднем периоде СССР, когда из центра привозят новую технику, учат ею пользоваться и показывают направление, где может появиться противник. В этой логике они до сих пор и существовали. Инфантильность и недальновидность руководства страны привели к тому, что на Украине теперь нет ни ПВО, ни Военно-морского флота... вообще ничего из того, что у нормальных стран является основной частью системы безопасности Николай Бардыш Бывший заместитель командира 101-го ракетного полка РВСН в Мукачеве

Бардыш отметил также, что половину боевой работы ВСУ сделали за Российскую армию — количество военных объектов на Украине из-за обнищания страны уменьшилось в десять раз, а провести анализ военной активности на остатках того, что досталось Незалежной от СССР, для российских военных не составило большого труда.

Почему украинская ПВО не выдержала удара? 0 Устаревшая техника Отсутствие навыков у военных Ждали, что вступится НАТО

Авторы Сергей Андреев