Он также указал на отсутствие гарантий того, что Незалежная не начала разработку ядерного оружия, ведь вся необходимая для этого инфраструктура сохранилась в стране ещё с советских времён.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент РФ Владимир Путин опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса. По его словам, специальная операция по демилитаризации Незалежной была объявлена всего за сутки до атаки ВСУ.

"По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса", — рассказал РИА "Новости" Шеремет.

Он также указал на отсутствие гарантий того, что Незалежная не начала разработку ядерного оружия, ведь вся необходимая для этого инфраструктура сохранилась в стране ещё с советских времён. По оценке парламентария, "ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе".

Шеремет считает верным шагом решение Путина о начале "Операции Z", конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве. Он отметил необходимость "сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды". При этом парламентарий назвал Украину обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы. Он уверен, что сейчас страна неизлечимо больна.