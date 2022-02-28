"Собиралась добить республики": Депутат Шеремет заявил, что Путин на сутки опередил украинское вторжение в Донбасс
Украинские военные. Фото: © Міністерство оборони України
Он также указал на отсутствие гарантий того, что Незалежная не начала разработку ядерного оружия, ведь вся необходимая для этого инфраструктура сохранилась в стране ещё с советских времён.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент РФ Владимир Путин опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса. По его словам, специальная операция по демилитаризации Незалежной была объявлена всего за сутки до атаки ВСУ.
"По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса", — рассказал РИА "Новости" Шеремет.
Он также указал на отсутствие гарантий того, что Незалежная не начала разработку ядерного оружия, ведь вся необходимая для этого инфраструктура сохранилась в стране ещё с советских времён. По оценке парламентария, "ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе".
Шеремет считает верным шагом решение Путина о начале "Операции Z", конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве. Он отметил необходимость "сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды". При этом парламентарий назвал Украину обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы. Он уверен, что сейчас страна неизлечимо больна.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса между тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.