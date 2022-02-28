РКН требует от Google ограничить доступ к фейковым новостям в контекстной рекламе
Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах за распространение ложной общественно значимой информации.
Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно ограничить доступ к недостоверным материалам в контекстной рекламе Google Ads о ходе "Операции Z", которая проводится для защиты Донбасса. Об этом сообщается в Facebook регулятора.
"На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещённой в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины", — говорится в сообщении РКН.
Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей фейковую общественно значимую информацию и пригрозил штрафом до 5 млн руб. Такие ресурсы будут блокироваться, а материалы об их нарушениях будут передаваться в Следственный комитет.
А ранее Лайф сообщал, что Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. Также рассматриваются аналогичные запросы властей других стран, заявил вице-президент компании – владельца Facebook Ник Клегг.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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