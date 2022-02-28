РКН требует от Google ограничить доступ к фейковым новостям в контекстной рекламе

Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов о штрафах за распространение ложной общественно значимой информации.

Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно ограничить доступ к недостоверным материалам в контекстной рекламе Google Ads о ходе "Операции Z", которая проводится для защиты Донбасса. Об этом сообщается в Facebook регулятора.

"На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещённой в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины", — говорится в сообщении РКН.

Ведомство предупредило владельцев интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей фейковую общественно значимую информацию и пригрозил штрафом до 5 млн руб. Такие ресурсы будут блокироваться, а материалы об их нарушениях будут передаваться в Следственный комитет.

А ранее Лайф сообщал, что Meta заблокировала на Украине страницы нескольких российских государственных СМИ. Также рассматриваются аналогичные запросы властей других стран, заявил вице-президент компании – владельца Facebook Ник Клегг.