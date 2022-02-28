СКР возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Краснодарского края со стороны ВСУ
Около посёлка Широчанка и в десяти километрах от города Приморско-Ахтарска обнаружены воронки диаметром три и четыре метра, а также множество металлических фрагментов.
Следственный комитет РФ возбудил ещё несколько уголовных дел по фактам обстрелов территории Краснодарского края со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, 24 и 25 февраля военные ВСУ, ведущие боевые действия на Юго-Востоке Украины, произвели выстрелы по территории России, последствия которых были зафиксированы около посёлка Широчанка города Ейска и в десяти километрах от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Там были обнаружены воронки диаметром три и четыре метра соответственно, а также множество металлических фрагментов, разлёт которых представлял реальную опасность для жизни и здоровья людей.
Также, по данным следствия, 24 февраля ВСУ обстреляли российское гражданское грузовое судно "СГВ флот", шедшее по акватории Азовского моря в морской порт Ростова-на-Дону. В результате оно получило повреждения кормовой части, которые повлекли выход из строя рулевого управления. При этом один член экипажа пострадал.
"По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, 26 февраля ВС Украины обстреляли воинскую часть вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, уничтожив две передвижные радиолокационные станции. Ранения получили трое российских военных, также причинён крупный ущерб имуществу Минобороны РФ.
"По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ч. 2 ст. 346 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлёкшее тяжкие последствия", — отметили в Следственном комитете.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины. Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы не было. По сведениям Следственного комитета России, снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.