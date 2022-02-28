СКР возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Краснодарского края со стороны ВСУ

Около посёлка Широчанка и в десяти километрах от города Приморско-Ахтарска обнаружены воронки диаметром три и четыре метра, а также множество металлических фрагментов.

Следственный комитет РФ возбудил ещё несколько уголовных дел по фактам обстрелов территории Краснодарского края со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, 24 и 25 февраля военные ВСУ, ведущие боевые действия на Юго-Востоке Украины, произвели выстрелы по территории России, последствия которых были зафиксированы около посёлка Широчанка города Ейска и в десяти километрах от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Там были обнаружены воронки диаметром три и четыре метра соответственно, а также множество металлических фрагментов, разлёт которых представлял реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Также, по данным следствия, 24 февраля ВСУ обстреляли российское гражданское грузовое судно "СГВ флот", шедшее по акватории Азовского моря в морской порт Ростова-на-Дону. В результате оно получило повреждения кормовой части, которые повлекли выход из строя рулевого управления. При этом один член экипажа пострадал.

"По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 26 февраля ВС Украины обстреляли воинскую часть вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, уничтожив две передвижные радиолокационные станции. Ранения получили трое российских военных, также причинён крупный ущерб имуществу Минобороны РФ.