Бросившая коктейль Молотова в полицейских признала вину и рассказала, что сама изготовила смесь

22-летняя девушка обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд.

Дело в отношении 22-летней девушки, бросившей бутылку с коктейлем Молотова в полицейских на несогласованной акции протеста в Москве, готовятся передать в суд. Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. По её словам, подозреваемой вменили часть 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Вина задержанной, как отметили в органах следствия, подтверждается и видеозаписями с места происшествия, и показаниями свидетелей, и признанием самой подозреваемой.

"Фигурантка задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в ходе допроса она полностью признала свою вину и пояснила следователю, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь", — сообщила Иванова.