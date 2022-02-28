Бросившая коктейль Молотова в полицейских признала вину и рассказала, что сама изготовила смесь
22-летняя девушка обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело в суд.
Дело в отношении 22-летней девушки, бросившей бутылку с коктейлем Молотова в полицейских на несогласованной акции протеста в Москве, готовятся передать в суд. Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. По её словам, подозреваемой вменили часть 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Вина задержанной, как отметили в органах следствия, подтверждается и видеозаписями с места происшествия, и показаниями свидетелей, и признанием самой подозреваемой.
"Фигурантка задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в ходе допроса она полностью признала свою вину и пояснила следователю, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь", — сообщила Иванова.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 24 февраля вблизи Пушкинской площади во время несанкционированной акции против российской спецоперации на Украине. Девушка кинула в полицейских бутылку с коктейлем Молотова. Злоумышленницу задержали и поместили под стражу до 24 апреля 2022 года. Всего же на несогласованной акции протеста в Москве в тот вечер было задержано, по официальным данным, порядка 600 человек.
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