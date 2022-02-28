Депутат Горелкин: Россияне массово покидают Facebook из-за замедления и фейков

По его мнению, сервис сегодня фактически выступает средством политической и общественной манипуляции стороны конфликта — западных стран, которые недовольны поведением РФ.

Депутат Государственной думы РФ, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в беседе с Лайфом рассказал, что российская аудитория "Фейсбука" покидает соцсеть на фоне замедления платформы со стороны РКН и роста числа фейковых рекламных сообщений от якобы российских СМИ.

"Действительно, и российские пользователи, и мы, представители власти и регулятор, отмечаем, что большой, я бы сказал масштабный, рост рекламы в "Фейсбуке" с фейковых аккаунтов и страниц. Причём эта реклама направлена на разжигание межнациональной вражды, панических настроений у российской аудитории. Всё это происходит с фейковых аккаунтов, не идентифицированных. И это происходит на фоне блокировки российских аккаунтов медиа", — заявил Горелкин.

Более того, сегодня "Фейсбук" позволяет этим фейковый аккаунтам мимикрировать под реальные медиа, отметил эксперт. Фактически сервис сегодня выступает инструментом политической и общественной манипуляции стороны конфликта — западных стран, которые недовольны поведением России. По словам депутата, платформа и раньше не заботилась о российских пользователях, а сегодня, вместо того чтобы занять нейтральную позицию, фактически занимается вредительством.

Горелкин считает, что "Фейсбук" полностью лёг под американские власти и стал инструментом информационной войны. И это, подчеркнул он, грязная страница в истории сервиса, которая останется с ним навсегда. При этом собеседник Лайфа отметил, что РКН имеет полное законное и моральное право принять весь имеющийся у него арсенал мер воздействия до тех пор, пока компании-нарушители не начнут исполнять требования действующего законодательства РФ.

"Мы открыты ко всем компаниям, которые хотят работать на её территории, и предъявляем к ним единственное требование — соблюдение российских законов. Так, для восстановления нормальной работоспособности "Фейсбуку" требуется исполнить законные требования РКН", — добавил депутат.