Премьер-министр Грузии объяснил отказ присоединиться к санкциям против России

Власти Грузии не будут присоединяться к западным государствам и вводить санкции против России, так как эти "лишние эмоции" только навредят национальным интересам страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввёл санкции? Когда речь идёт о санкциях, тысячи виноделов, экспортёров, фермеров подключены к этому процессу. Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции. Эти лишние эмоции ничего не дадут", — сказал премьер на правительственном заседании.