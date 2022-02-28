Премьер-министр Грузии объяснил отказ присоединиться к санкциям против России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото © garibashvili
По его мнению, от экономических ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны.
Власти Грузии не будут присоединяться к западным государствам и вводить санкции против России, так как эти "лишние эмоции" только навредят национальным интересам страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввёл санкции? Когда речь идёт о санкциях, тысячи виноделов, экспортёров, фермеров подключены к этому процессу. Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции. Эти лишние эмоции ничего не дадут", — сказал премьер на правительственном заседании.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.