В Кремле выразили сожаление из-за того, что переговоры с Украиной не начались на сутки раньше

По словам Пескова, наша делегация "была готова и в 12 ночи, и в час, и в два", но оппоненты прилетели только сейчас.

В Кремле сожалеют, что переговоры с украинской стороной в Гомельской области не начались на сутки раньше, хотя такая возможность была. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Вы знаете, что наша делегация там давно ждёт, в Белоруссии. И переговоры могли начаться и ночью тоже. Наша делегация была готова и в 12 ночи, и в час, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас", — сказал он, выразив надежду, что переговоры начинаются "уже в эти минуты".