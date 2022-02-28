В Кремле выразили сожаление из-за того, что переговоры с Украиной не начались на сутки раньше
По словам Пескова, наша делегация "была готова и в 12 ночи, и в час, и в два", но оппоненты прилетели только сейчас.
В Кремле сожалеют, что переговоры с украинской стороной в Гомельской области не начались на сутки раньше, хотя такая возможность была. Об этом сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки назад, а возможность такая была. Вы знаете, что наша делегация там давно ждёт, в Белоруссии. И переговоры могли начаться и ночью тоже. Наша делегация была готова и в 12 ночи, и в час, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас", — сказал он, выразив надежду, что переговоры начинаются "уже в эти минуты".
Ранее Лайф писал, что в Кремле не стали заранее анонсировать запросные позиции российской стороны, предложив дождаться официальных заявлений со встречи.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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