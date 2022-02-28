Песков ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан и экономики РФ
Представитель Кремля подчеркнул, что решения будут приниматься по мере поступления проблем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о введении новых мер по поддержке граждан и экономики России на фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине.
"Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами, пока у нас что произошло-то? Ещё раз повторяю, по мере поступления проблем [принимаются решения], пока у нас ничего с вами не произошло", — сказал представитель Кремля на вопрос о возможности новых мер поддержки.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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