Песков ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан и экономики РФ

"Подождите, ну пока у нас ничего не произошло с вами, пока у нас что произошло-то? Ещё раз повторяю, по мере поступления проблем [принимаются решения], пока у нас ничего с вами не произошло", — сказал представитель Кремля на вопрос о возможности новых мер поддержки.