Он отметил, что "одним щелчком" это сделать просто невозможно, поскольку последствия могут принести неприемлемый ущерб международной банковской системе.

Политолог Пилько в беседе с Лайфом объяснил, почему Китай не поддержал применение санкций против России — в частности, отключение страны от SWIFT в качестве способа разрешения ситуации с проведением спецоперации по защите Донбасса.

"Во-первых, об этом не только Китай говорил. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что очень сложно отключить от SWIFT страну, которая склонна интегрировать мировую экономику. Потому что Россия — это не Советский Союз", — заявил Пилько.

Он пояснил, что, в отличие от СССР, Россия является активным участником мировой экономики, а по энергетическому рынку — одним из ключевых игроков. Поэтому вот так "одним щелчком" выключить от SWIFT нашу страну просто невозможно, поскольку это несёт неприемлемый ущерб международной банковской системе, подчеркнул эксперт.

При этом политолог не видит ничего удивительного в решении Китая, поскольку страна с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z" — выступает с дипломатической поддержкой России. И было бы странно, если бы КНР сделала какое-то иное заявление по тому, что касается SWIFT, отметил Пилько, назвав это очень прагматичным расчётом.

"У Китая есть своя проблема — Тайвань — и чем глубже США увязнут вместе с европейским союзом в контрах с Россией касательно Украины, тем проще будет ему оказывать дипломатическое и иное давление на Тайвань", — заявил собеседник Лайфа.