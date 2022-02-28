Песков: Путину докладывали о рисках, связанных с санкциями против Банка России

По его мнению, сейчас необходимо избегать эмоциональных оценок, важно предпринять действия, которые помогут минимизировать последствия от ограничений.

Президент России Владимир Путин знает, чем грозит введение Западом санкций в отношении Центробанка РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"О рисках президенту уже докладывали неоднократно. Было много совещаний, в том числе и с его участием. Безусловно, совещание и подразумевает доклады всех его участников", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.