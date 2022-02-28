Песков: Путину докладывали о рисках, связанных с санкциями против Банка России
По его мнению, сейчас необходимо избегать эмоциональных оценок, важно предпринять действия, которые помогут минимизировать последствия от ограничений.
Президент России Владимир Путин знает, чем грозит введение Западом санкций в отношении Центробанка РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"О рисках президенту уже докладывали неоднократно. Было много совещаний, в том числе и с его участием. Безусловно, совещание и подразумевает доклады всех его участников", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Песков отказался оценивать санкции Запада. По его мнению, сейчас важно избегать эмоциональных реакций, необходимо предпринимать действия, которые помогут минимизировать последствия от ограничений. Пресс-секретарь президента отметил, что в данный момент компетентные люди занимаются налаживанием рабочего процесса.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Kremlin.ru