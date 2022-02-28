ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 10:44
4410

Песков заявил, что оценивать эффективность "Операции Z" пока преждевременно

По его мнению, необходимо дождаться её завершения и только потом говорить о каких-то результатах.

В данный момент пока преждевременно оценивать эффективность российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что сейчас время говорить о каких-то итогах операции или её эффективности, нужно дождаться завершения", — сказал представитель Кремля.

Песков назвал опасным фактором западные поставки оружия Украине
Песков назвал опасным фактором западные поставки оружия Украине

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Обложка © Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar