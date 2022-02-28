Песков заявил, что оценивать эффективность "Операции Z" пока преждевременно
По его мнению, необходимо дождаться её завершения и только потом говорить о каких-то результатах.
В данный момент пока преждевременно оценивать эффективность российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, что сейчас время говорить о каких-то итогах операции или её эффективности, нужно дождаться завершения", — сказал представитель Кремля.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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