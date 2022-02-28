Песков: Украинцы стали жертвой пропаганды и не знают реального положения дел

При этом, по словам представителя Кремля, нацбатальоны подставляют своих же сограждан, используя их как "живой щит".

Жители Украины сейчас не знают о реальном положении дел в своей стране, потому что становятся жертвами местных пропагандистов. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и подчеркнул, что националистов Незалежной не заботит судьба обычных граждан.

"По своему опыту я вам могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных формирований националистических. Они действительно их (граждан. — Прим. Лайфа) используют как щит. Жители не знают реального положения дел", — отметил представитель Кремля.