Песков: Украинцы стали жертвой пропаганды и не знают реального положения дел
При этом, по словам представителя Кремля, нацбатальоны подставляют своих же сограждан, используя их как "живой щит".
Жители Украины сейчас не знают о реальном положении дел в своей стране, потому что становятся жертвами местных пропагандистов. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и подчеркнул, что националистов Незалежной не заботит судьба обычных граждан.
"По своему опыту я вам могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных формирований националистических. Они действительно их (граждан. — Прим. Лайфа) используют как щит. Жители не знают реального положения дел", — отметил представитель Кремля.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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