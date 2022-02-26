"Детей учили ненавидеть Россию": Историк Александр Широкорад — о воспитании поколений нацистов на Украине Происходящее на Украине прокомментировал публицист, который не только много лет изучал историю её взаимоотношений с Россией, но и своими глазами видел, как развивались известные события последних лет. 25 февраля, 21:40 Резервист Вооружённых сил Украины. Обложка © ТАСС / ZUMA

Александр Широкорад историк, публицист, военный эксперт

Проект "анти-Россия": пролог

В России и на Украине в начале 90-х были перебои с продуктами питания, товарами народного потребления. И в итоге по Киеву ходили дяди с плакатами "Кто зъив моё мясо?". Но Союз распался. Я был 1993–94 годах на Украине, проехал на теплоходе через всю Украину, и я видел, что мясо исчезло из киевских магазинов. То есть повод для ненависти к России пропал.

Около 70–80% населения Украины были русскоязычными, говорили по-русски. Порядка 4 миллионов жителей Украины работали в Российской Федерации. Несколько миллионов украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины на 80–90% была ориентирована на Россию. Вся документация на украинских предприятиях была на русском языке.

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Нетрудно догадаться, что при нормальном ходе событий Украина бы просто отдрейфовала к России. Может быть, в рамках СНГ, может быть, было бы создано какое-то Союзное государство наподобие союза с Белоруссией, причём более тесное. То есть произошла бы интеграция.

Но это не устраивало ни националистов, ни каких-то олигархов украинских, ни, естественно, руководство стран НАТО и Соединённых Штатов. Вот тут и потребовался проект "анти-Россия".

Владимир Владимирович Путин только в июле 2021 года публично произнёс этот термин. На самом деле проект "анти-Россия" был начат в 1992 году.

Что такое проект "анти-Россия"?

Это создание фантастической русофобской истории Украины, попытка из народов, населяющих Украину, сделать единую украинскую нацию. Когда говорят об украинском народе, то об этом можно говорить только в том же смысле, в каком говорят о россиянах. Россияне — это все жители страны: и татары, и чуваши, и русские, и так далее. Например, в Индии этих народов, по крайней мере, два десятка, и все они — граждане Индии. То же самое было и на Украине: там были и русские, и татары, и полещуки, и русины Закарпатья, и другие. И их всех решили насильно украинизировать и создать новый украинский язык на базе так называемого литературного украинского языка, который существовал на 1991 год.

Причём я сам интересовался: с 1992 по 2014 год было издано около 50 русско-украинских словарей, например по медицине, физике, математике, военно-морской словарь. Представляете? То есть был бред полнейший. Например, радиотехнические помехи назывались радиотехническими перешкодами. Это бесконечная тема для сатириков. Но начался зажим русского языка во всех областях, появились фантастические истории о том, что Ной был украинцем, Яхве был украинцем и даже Иисус Христос был украинцем.

Дальше пошли фантастические истории, в которых любые трения запорожских казаков с москалями превращались в события мировой истории. Например, в 1658 году была битва у Конотопа — не битва, а небольшое сражение: авангард русского войска во главе с князем Пожарским был разбит татарами, но в конце битвы в ней приняли участие небольшое количество казаков гетмана Выготского и польские хоругви. И об этом на полном серьёзе пишется, что это величайшее сражение XVII века. Правда, итогом этого сражения было свержение пропольского гетмана Выготского и возвращение украинских территорий под власть России.

О "геноциде" украинцев при взятии Батурина

Сами украинцы становились заложниками этих фантастических историй. Украинцы поверили в то, что Александр Меншиков, взяв Батурин в 1708 году, произвёл геноцид украинского населения, что там были вырезаны десятки тысяч жителей Батурина и пять тысяч украинцев распяли на крестах и пустили по Десне, хотя из сообщений иностранцев и русских отчётов известно, что на Десне стоял лёд, как там можно было кого-то "пустить"? Мало того, Меншиков не мог физически взять Батурин, у него было всего пять тысяч драгун и ни одной пушки, а в крепости засело порядка 20 тысяч гетманских войск при трёхстах орудиях.

Александр Данилович Меншиков. Фото © Wikipedia

Дело было на самом деле в том, что на сторону русских перешла значительная часть гарнизона, включая Прилукский полк, который как раз открыл ворота и пустил русских драгун. То есть на самом деле это была победа русских драгун и Прилукского полка над всяким сбродом, который служил в гетманской гвардии. Украинцев там было ничтожное количество. Там были и поляки, и русские, кстати, бежавшие из России, и немцы, и так далее.

И этот факт "геноцида" везде тиражировался, я видел десятки фильмов об этом. Наконец, они настолько в это поверили, что решили произвести раскопки, найти там "тысячи могил" убитых украинцев. Потратили миллиарды. Правда, часть денег дала Канада. Раскопали 165 захоронений времён, близких к 1708 году. Но на этом месте построили по каким-то бредовым чертежам огромный замок гетмана Мазепы.

"Для жителей Донбасса подготовили концлагеря"

Я по делам службы в 80-х годах раз пять был в Северодонецке, и только после 1991 года я узнал, что Северодонецк, оказывается, это Украина. А там был только разве что один городской сумасшедший, у которого в кабинете висел огромный портрет Шевченко. Всё. И больше ни одного украинца я в Северодонецке не видел за четыре командировки. В Харькове я был много раз в командировках, и там на предприятиях никто не говорил по-украински. Мову я слышал только на вокзале. То есть русофобия была навязана.

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Эта русофобия шла в школах и даже в детских садах, детей учили ненависти к России. Сейчас всех детей заставляют ходить в вышиванках. Если бы это было даже в 1995 году, это был бы хохот по всей Украине. Сейчас это норма. Детей с первого класса учат стрелять из автомата Калашникова. Создали уже несколько поколений людей, ненавидящих Россию. Главная часть идеологии проекта "анти-Россия" — это липовая история, политика, пропаганда. Всё было направлено против России.

С 1991 года интеграция с Россией была неизбежна. Единственным способом её избежать было создание вот этого проекта "анти-Россия". Огромные деньги были вложены Соединёнными Штатами, Канадой, Западной Европой в проект "анти-Россия". И в чём-то они добились своего.

Я в 2012 году видел митинги 9 Мая, например, в Николаеве. Тысячи людей вышли под красными флагами. Куда они делись? Одесса была русскоязычным городом. Всех терроризировали. И заставили детей исповедовать эту нацистскую идеологию, чтобы им прививать ненависть. Ещё несколько лет — и мы получили бы совершенно нацистскую Украину.

Мне рассказали, что во Львове в 2014 году били русских, об этом у нас не писали. Морги Львова были заполнены неопознанными трупами. То же самое они хотели сделать в Донбассе. Были подготовлены, причём за счёт якобы иммигрантов, концлагеря, то есть огороженные территории, бараки, за счёт американской помощи. Для кого? Для жителей Приднестровья, Донбасса. Их туда собирались загнать, кто не убежит. А дальше — перевоспитание на киевский манер.

"Где-то терпение должно было кончиться"

Попытались надуть Россию при дележе Черноморского флота. Россия просила одну большую бухту в Севастополе, а четыре забирайте себе. Нет, они решили: давайте делить отдельные объекты, и в результате Россия получила какие-то отдельные объекты в Севастополе, например штаб в одном месте, в пяти километрах там какой-то батальон стоит, ещё в 10 километрах стоит автобаза, ещё в пяти километрах какой-нибудь заправочный склад по запчастям и заправке для этих автомобилей. Зачем? Чтобы выжить Россию. А получилось всё наоборот: российские бэтээры и автомобили вынуждены были ездить на протяжении 40 километров по большому Севастополю. Насколько это пригодилось весной 2014 года, всем известно. То есть киевские мошенники сами себе подготовили большую пакость.

Севастополь. Фото © Shutterstock

С самого начала Россия предлагала поделить Азовское море, как и все моря, на которые выходят две державы. И все украинские правительства, включая Януковича, отказывались от того, чтобы поделить море. И море стало единственным, где не было ни границы, ни территориальных вод, то есть украинский военный корабль мог подойти к российскому берегу и наоборот. А делить-то было что. Надеюсь, сейчас будет какое-то адекватное правительство на берегах Азовского моря. Азовское море крайне богато рыбой, мало того, на дне Азовского моря запасов нефти и газа больше, чем в Северном море. А Киев хотел всё, то есть выжить русских с Азовского моря.

С 2015 года началась блокада контингента миротворцев в Приднестровье. Там около 1700 миротворцев. Запретили перевозку любых грузов. Люди не могут уехать на побывку или просто демобилизоваться через Украину.

Наконец, 1 января 2022 года был чудовищный, вообще немыслимый в истории факт, когда украинские власти пригласили на свою территорию, на украинско-приднестровскую границу, вооружённых молдавских пограничников и таможенников, которые устроили фактически полную блокаду Приднестровья. Там начала назревать гуманитарная катастрофа из-за действий Киева. Узкая полоса суши, где около полумиллиона населения, полностью закрыта, как в концлагере.

Украина надула (по крайней мере, как ей казалось) Россию с Минскими соглашениями. С самого начала украинская сторона не собиралась выполнять ни одного пункта. В течение семи лет практически ежедневно ЛНР и ДНР подвергались обстрелам. Погибли тысячи людей, десятки тысяч остались без крова. И все эти годы Украина готовилась к нападению на ЛНР и ДНР. О решении вопроса силовым способом, не стесняясь, говорили политики и журналисты в Киеве. Где-то терпение должно было кончиться, и оно, судя по всему, кончилось.

Как вы считаете, сколько продлится нынешнее обострение конфликта с Украиной? Это ненадолго Это начало мировой войны

Авторы Александр Бочаров