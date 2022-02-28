Российские писатели поддержали проведение спецоперации на Украине
Они отметили, что с горечью смотрят на вынужденные действия нашей армии, однако надеются, что благодаря ей в Европе наступит мир.
Писатели России поддержали проведение спецоперации в Донбассе и на Украине. По их мнению, необходимость в военных действиях там назревала давно и благодаря Российской армии в ДНР и ЛНР, как и во всей Европе, наконец установится мир. Обращение подписали 200 писателей, оно было опубликовано в "Литературной газете".
"Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить её и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на Украине", — говорится в тексте обращения.
По мнению литераторов, западные страны сознательно сеяли рознь в мире с помощью агрессивных военных действий, фейковых сообщений, информационных провокаций и инспираций. За восемь лет Украина так и не выполнила Минские соглашения, обеспокоенность России проблемами безопасности и стремление к диалогу не были услышаны.
"Стравливание славян между собой недопустимо. Мы, россияне, не хотим никого ни с кем стравливать! Русские не начинают войну. Русские обычно её заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир. Мы любим украинский народ. С горечью, но и с надеждой смотрим мы, писатели, на вынужденные действия Российской армии. Мир тебе, Украина! Мир вам, Россия и Белоруссия!" — заявили писатели.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © VK / Минобороны России