Российские писатели поддержали проведение спецоперации на Украине

Они отметили, что с горечью смотрят на вынужденные действия нашей армии, однако надеются, что благодаря ей в Европе наступит мир.

Писатели России поддержали проведение спецоперации в Донбассе и на Украине. По их мнению, необходимость в военных действиях там назревала давно и благодаря Российской армии в ДНР и ЛНР, как и во всей Европе, наконец установится мир. Обращение подписали 200 писателей, оно было опубликовано в "Литературной газете".

"Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить её и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистской идеологии людей на Украине", — говорится в тексте обращения.

По мнению литераторов, западные страны сознательно сеяли рознь в мире с помощью агрессивных военных действий, фейковых сообщений, информационных провокаций и инспираций. За восемь лет Украина так и не выполнила Минские соглашения, обеспокоенность России проблемами безопасности и стремление к диалогу не были услышаны.