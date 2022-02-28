"Ждём результата": Глава МИД Белоруссии поприветствовал участников переговоров России и Украины
Делегация России находится в республике с воскресенья, представители Украины прилетели туда на вертолётах утром 28 февраля.
Участников переговоров России и Украины поприветствовал глава МИД Белоруссии. Видео © Телеграм-канал Belta
В Гомельской области Белоруссии во время начала переговоров России и Украины участников переговоров поприветствовал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом свидетельствует трансляция БелТА.
"Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждём результата", — заявил Владимир Макей.
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля, украинская же прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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