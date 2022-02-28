"Ждём результата": Глава МИД Белоруссии поприветствовал участников переговоров России и Украины

Делегация России находится в республике с воскресенья, представители Украины прилетели туда на вертолётах утром 28 февраля.

Участников переговоров России и Украины поприветствовал глава МИД Белоруссии. Видео © Телеграм-канал Belta

В Гомельской области Белоруссии во время начала переговоров России и Украины участников переговоров поприветствовал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом свидетельствует трансляция БелТА.

"Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждём результата", — заявил Владимир Макей.