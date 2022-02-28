В Белоруссии стартовали переговоры РФ и Украины
Переговоры России и Украины. Фото © телеграм-канал Belta
Российская делегация прибыла в республику ещё в воскресенье, украинская сторона — утром 28 февраля на вертолётах.
В Гомельской области Белоруссии начались переговоры России и Украины. Об этом свидетельствует трансляция БелТА.
Переговоры России и Украины. Видео © телеграм-канал Belta
Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля, украинская же прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.