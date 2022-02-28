ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 10:52
20748

В Белоруссии стартовали переговоры РФ и Украины

Переговоры России и Украины. Фото © телеграм-канал Belta

Переговоры России и Украины. Фото © телеграм-канал Belta

Российская делегация прибыла в республику ещё в воскресенье, украинская сторона — утром 28 февраля на вертолётах.

В Гомельской области Белоруссии начались переговоры России и Украины. Об этом свидетельствует трансляция БелТА.

Переговоры России и Украины. Видео © телеграм-канал Belta

Напомним, Москва предлагала провести Киеву переговоры в Минске, однако получила отказ. Позже стороны договорились встретиться в Гомельской области, недалеко от украинской границы. Российская делегация находится в Белоруссии с воскресенья, 27 февраля, украинская же прибыла на вертолётах в понедельник, 28 февраля.

В Кремле выразили сожаление из-за того, что переговоры с Украиной не начались на сутки раньше
В Кремле выразили сожаление из-за того, что переговоры с Украиной не начались на сутки раньше

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Появились кадры из зала, где пройдёт встреча делегаций России и Украины
Появились кадры из зала, где пройдёт встреча делегаций России и Украины
BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar