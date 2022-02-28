Мишустин назвал санкции ожидаемыми и анонсировал ряд решений по поддержке экономики

Он призвал вице-премьеров мониторить ситуацию в режиме реального времени по каждому направлению, которое они курируют в рамках своих обязанностей.

Мишустин прокомментировал введение санкций против России. Видео © t.me / Правительство России

Главная цель введения ограничительных мер Запада — нанесение удара по тем или иным сферам деятельности России, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Москва ожидала усиления санкционного давления на страну, власти России давно не питают иллюзий относительно подобных действий.

"Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель — нанести урон тем или иным направлениям. Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.