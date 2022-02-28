Мишустин назвал санкции ожидаемыми и анонсировал ряд решений по поддержке экономики
Он призвал вице-премьеров мониторить ситуацию в режиме реального времени по каждому направлению, которое они курируют в рамках своих обязанностей.
Мишустин прокомментировал введение санкций против России. Видео © t.me / Правительство России
Главная цель введения ограничительных мер Запада — нанесение удара по тем или иным сферам деятельности России, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Москва ожидала усиления санкционного давления на страну, власти России давно не питают иллюзий относительно подобных действий.
"Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель — нанести урон тем или иным направлениям. Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что в связи с введёнными санкциями правительство приняло целый ряд решений по поддержке экономики. В частности, в вопросе движения денежных средств, а также развития проектов замещения импортных комплектующих.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © t.me / Правительство России