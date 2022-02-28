"Аэрофлот" отменил рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты с вылетом до 2 марта по месту их приобретения.
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу с 28 февраля до 2 марта по причине закрытия воздушного пространства Канады. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун — SU158/159), США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105), Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)", — уточняется в сообщении.
В "Аэрофлоте" пояснили, что вернуть деньги за билеты можно по месту их приобретения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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