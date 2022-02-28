"Аэрофлот" отменил рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты с вылетом до 2 марта по месту их приобретения.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу с 28 февраля до 2 марта по причине закрытия воздушного пространства Канады. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун — SU158/159), США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105), Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)", — уточняется в сообщении.

В "Аэрофлоте" пояснили, что вернуть деньги за билеты можно по месту их приобретения.