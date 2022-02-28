Япония решила ввести санкции против Банка России

По словам главы кабмина страны, этот шаг предпринят "для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о санкциях в отношении Центробанка РФ из-за спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что поддерживает Украину и вводимые Западом ограничения против РФ.

"Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с ЦБ России", — сообщил на брифинге Кисида.