Япония решила ввести санкции против Банка России
По словам главы кабмина страны, этот шаг предпринят "для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом".
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о санкциях в отношении Центробанка РФ из-за спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что поддерживает Украину и вводимые Западом ограничения против РФ.
"Как я объявил вчера, для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом наша страна будет действовать решительно. В дополнение к объявленным вчера мерам мы принимаем следующие меры. Мы приняли решение для повышения эффективности финансовых санкций в отношении России, предпринимаемых мировым сообществом, ввести санкции, ограничивающие операции с ЦБ России", — сообщил на брифинге Кисида.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди всего прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / EPA