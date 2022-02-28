Глава МИД Германии обратилась к России из-за перевода сил сдерживания в особый режим

Она отметила, что в свете произошедших в последние дни событий необходимо серьёзно отнестись к тому, что говорит Путин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию в будущем отказаться от "обостряющих" шагов, таких как решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом она заявила в понедельник в Берлине.

"В свете того, что произошло в последние дни, мы вынуждены серьёзно отнестись к тому, что он [Путин] говорит", — заявила Бербок на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.