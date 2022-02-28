Глава МИД Германии обратилась к России из-за перевода сил сдерживания в особый режим
Она отметила, что в свете произошедших в последние дни событий необходимо серьёзно отнестись к тому, что говорит Путин.
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию в будущем отказаться от "обостряющих" шагов, таких как решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Об этом она заявила в понедельник в Берлине.
"В свете того, что произошло в последние дни, мы вынуждены серьёзно отнестись к тому, что он [Путин] говорит", — заявила Бербок на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.
При этом, по её словам, НАТО не представляет угрозы для России. Она считает, что Путин "в любой момент может остановить эту войну", а также призывает Россию в будущем отказаться от подобных обостряющих заявлений.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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