Захарова: Действия НАТО и молчание Запада по Донбассу — причина катастрофы в Европе
Она отметила, что этому надо было положить конец, коль стороны отказались от переговоров и приветствовали агрессивные заявления киевских марионеток в адрес России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шаги НАТО и молчание западной общественности по ситуации в Донбассе стали причинами гуманитарной и политической катастрофы в Европе.
"Эксперименты НАТО и оглушительное молчание западной общественности — вот причины гуманитарной и политической катастрофы в Европе. Этому надо было положить конец, раз Запад отказался от ведения любых переговоров и приветствовал агрессивные заявления и прямые угрозы киевских марионеток в адрес России", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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