Захарова: Действия НАТО и молчание Запада по Донбассу — причина катастрофы в Европе

Она отметила, что этому надо было положить конец, коль стороны отказались от переговоров и приветствовали агрессивные заявления киевских марионеток в адрес России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шаги НАТО и молчание западной общественности по ситуации в Донбассе стали причинами гуманитарной и политической катастрофы в Европе.