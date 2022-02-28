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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 14:33
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Поклонская сообщила о запуске горячей линии в Telegram для поддержки россиян

Наталья Поклонская. Фото © Wikipedia

Наталья Поклонская. Фото © Wikipedia

Она отметила, что на фоне политической обстановки в СМИ начали появляться сообщения "о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом".

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила о запуске горячей линии в "Телеграме" для защиты соотечественников за рубежом. Обратиться за помощью можно будет через специального бота, и по каждому обращению запросы будут направлены в правозащитные и консульские органы.

Она отметила, что на фоне непростой общественно-политической обстановки в СМИ появляются "сообщения о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом". По её словам, это лишь усугубляет и вносит дальнейший раскол среди простых людей.

"Для защиты соотечественников Россотрудничество запускает горячую линию в Telegram. Любой человек может обратиться к нам за помощью через бота @rs_hotbot. По каждому обращению будут направлены запросы в правозащитные и консульские органы", — уточнила Поклонская.

При этом она заверила, что "абсолютное большинство сопереживает нынешней ситуации", и добавила, что "все должны внести вклад в установление мира". Поклонская призвала каждого просто оставаться людьми и помнить, что этот самый мир зависит от того, как мы относимся друг к другу.

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Николь Вербер
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