Поклонская сообщила о запуске горячей линии в Telegram для поддержки россиян
Наталья Поклонская. Фото © Wikipedia
Она отметила, что на фоне политической обстановки в СМИ начали появляться сообщения "о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом".
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила о запуске горячей линии в "Телеграме" для защиты соотечественников за рубежом. Обратиться за помощью можно будет через специального бота, и по каждому обращению запросы будут направлены в правозащитные и консульские органы.
Она отметила, что на фоне непростой общественно-политической обстановки в СМИ появляются "сообщения о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом". По её словам, это лишь усугубляет и вносит дальнейший раскол среди простых людей.
"Для защиты соотечественников Россотрудничество запускает горячую линию в Telegram. Любой человек может обратиться к нам за помощью через бота @rs_hotbot. По каждому обращению будут направлены запросы в правозащитные и консульские органы", — уточнила Поклонская.
При этом она заверила, что "абсолютное большинство сопереживает нынешней ситуации", и добавила, что "все должны внести вклад в установление мира". Поклонская призвала каждого просто оставаться людьми и помнить, что этот самый мир зависит от того, как мы относимся друг к другу.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, которые находятся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев, из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий.