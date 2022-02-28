Госдеп приостановил работу Посольства США в Минске

Там отметили, что у США нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, в том числе государственных служащих страны и членов их семей.

США приостановили работу своего посольства в Минске "из-за проблем безопасности" в связи с военной операцией России по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в опубликованном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске и разрешил добровольный выезд ("санкционированный выезд") неэкстренному персоналу нашего посольства в Москве и членам их семей", — говорится в документе.