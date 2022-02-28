Госдеп приостановил работу Посольства США в Минске
Там отметили, что у США нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, в том числе государственных служащих страны и членов их семей.
США приостановили работу своего посольства в Минске "из-за проблем безопасности" в связи с военной операцией России по демилитаризации и денацификации Украины, говорится в опубликованном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
"Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске и разрешил добровольный выезд ("санкционированный выезд") неэкстренному персоналу нашего посольства в Москве и членам их семей", — говорится в документе.
В ведомстве также отметили, что у США нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, в том числе государственных служащих страны и членов их семей, работающих по всему миру.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. В ФСБ РФ рассказали, что пограничники Украины десятками переходят на российскую сторону. А в Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв