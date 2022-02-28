Депутат Пискарёв назвал преступлением освобождение и раздачу оружия зэкам на Украине

Политик уверен, что организаторам провокаций не удастся уйти от ответственности. Российские правоохранители найдут доказательства и накажут виновных.

Решение украинских властей освободить заключённых для того, чтобы они приняли участие в боевых действиях, — это очередное преступление против граждан страны, считает глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Мы наблюдаем всё новые и новые злодеяния режима [президента Украины Владимира] Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам. С Украины сегодня поступают сообщения о мародёрстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками", — приводятся слова Пискарёва на сайте "Единой России".

По словам депутата, украинцев, пострадавших от действий вооружённых преступников, киевские власти цинично выдают за жертв российской агрессии. Политик уверен, что организаторам провокаций не удастся уйти от ответственности. Российские правоохранительные органы соберут необходимые доказательства, и виновные ответят за содеянное по всей строгости закона.