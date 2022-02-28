Отчисленные из европейских вузов российские студенты смогут бесплатно учиться на родине

В списке альтернатив находятся ведущие университеты РФ, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова.

Все россияне, которые обучались в зарубежных вузах и были отчислены на фоне действий Москвы в защиту Донбасса на Украине, смогут приехать в Россию и продолжить учёбу в одном из ведущих университетов страны. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

"Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", — уточнила пресс-служба ведомства.