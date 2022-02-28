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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 14:27
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Отчисленные из европейских вузов российские студенты смогут бесплатно учиться на родине

В списке альтернатив находятся ведущие университеты РФ, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова.

Все россияне, которые обучались в зарубежных вузах и были отчислены на фоне действий Москвы в защиту Донбасса на Украине, смогут приехать в Россию и продолжить учёбу в одном из ведущих университетов страны. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

"Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно", — уточнила пресс-служба ведомства.

На сайте министерства приводится перечень учебных заведений, которые готовы принять российских студентов, чьи права были ущемлены. Среди них МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Ранее сообщалось, что российских студентов массово отчисляют из европейских вузов из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми
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