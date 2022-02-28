Делегации России и Украины сделали перерыв в переговорах

Украинцы на вертолётах прибыли к месту встречи после полудня, спустя больше часа она началась.

Российско-украинские переговоры в Гомельской области Белоруссии продолжаются уже более трёх с половиной часов, стороны ушли на перерыв. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на источник.

Со стороны Украины на встрече присутствуют министр обороны Незалежной Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.