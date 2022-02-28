Пять жителей ДНР погибли в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ

Как уточнил глава республики, в последнее время украинские войска наиболее ожесточённо бомбят Донбасс.

Пять мирных жителей погибли и шестнадцать получили ранения в результате обстрелов Горловки и Донецка украинскими войсками. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"[Военнослужащие Украины] стреляют из тяжёлого вооружения, стреляют по центральным улицам, можно сказать, то есть как Донецка, так и по городу Горловка", — уточнил он.