Пять жителей ДНР погибли в результате обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ
Как уточнил глава республики, в последнее время украинские войска наиболее ожесточённо бомбят Донбасс.
Пять мирных жителей погибли и шестнадцать получили ранения в результате обстрелов Горловки и Донецка украинскими войсками. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"[Военнослужащие Украины] стреляют из тяжёлого вооружения, стреляют по центральным улицам, можно сказать, то есть как Донецка, так и по городу Горловка", — уточнил он.
По словам Пушилина, таких сильных обстрелов не было давно. Под обстрелом оказались и трое сотрудников службы горгаза, которые прибыли на место устранять аварию.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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