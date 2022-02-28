Глава МИД Британии заявила о скорой заморозке активов всех российских банков
Она отметила, что действия в данном направлении будут координироваться с союзниками Лондона.
Великобритания готова полностью заморозить активы всех российских банков уже в скором времени как ответ на действия Москвы на Украине. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
"В ближайшие дни мы введём полную заморозку активов всех российских банков, рассчитывая координировать свои действия с нашими союзниками", — уточнила она, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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