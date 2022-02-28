Глава МИД Британии заявила о скорой заморозке активов всех российских банков

Она отметила, что действия в данном направлении будут координироваться с союзниками Лондона.

Великобритания готова полностью заморозить активы всех российских банков уже в скором времени как ответ на действия Москвы на Украине. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.