Минобороны доложило об итогах пятого дня спецоперации России по защите Донбасса
По словам Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.
Брифинг Конашенкова об итогах пятого дня спецоперации России по защите Донбасса. Видео © Минобороны России
Российские ВС с начала операции по защите Донбасса поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций. Об итогах пятого дня спецоперации доложил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожено 311 танков и других бронемашин, 42 самолёта и вертолёта (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и миномётов. По словам Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.
Тем временем группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населённого пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 километра. А войска Донецкой Народной Республики продвинулись за сутки ещё на 16 километров и овладели населённым пунктом Заможное.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Скриншот видео © Минобороны России