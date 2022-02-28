Минобороны доложило об итогах пятого дня спецоперации России по защите Донбасса

По словам Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.

Брифинг Конашенкова об итогах пятого дня спецоперации России по защите Донбасса. Видео © Минобороны России

Российские ВС с начала операции по защите Донбасса поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 75 радиолокационных станций. Об итогах пятого дня спецоперации доложил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожено 311 танков и других бронемашин, 42 самолёта и вертолёта (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и миномётов. По словам Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военных.