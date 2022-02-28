"Попадание! Есть!": Минобороны РФ показало видео авиаударов по шести колоннам украинских войск
В общей сложности с начала спецоперации по защите Донбасса было поражено 1146 объектов военной инфраструктуры Незалежной.
Авиаудары РФ по шести колоннам украинских войск. Видео © Минобороны России
Оперативно тактической авиацией ВКС России в ходе "Операции Z" поражено шесть колонн бронетехники Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники.
"Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что с начала операции по защите Донбасса поражено 1146 объектов военной инфраструктуры Незалежной.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Скриншот видео © Минобороны России